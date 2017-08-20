Adana’da Osman Ak 10 ayda korsan gösterileri bitirdi

Emniyet Müdürü Osman Ak, Adana’da gerçekleştirdiği operasyonlar ve yaptığı icraatlarla 10 ayda herkesin saygı ve sevgisini kazandı. Zonguldak’tan Adana Emniyet Müdürü olarak atanan ve 31 Ekim 2016 tarihinde göreve başlaşan Osman Ak, İçişleri Bakanlığı’nın kararnamesi ile Bursa Emniyet Müdürü olarak atandı. Ak, Adana’da görev yaptığı yaklaşık 10 aylık dönemde sayısız icraat imza attı.

Korsan gösterileri bitirdi Öcalan’ı duvarlardan kazıttı

Osman Ak, Adana’da göreve başladıktan hemen sonra özellikle PKK sempatizanlarının korsan gösteri yaptığı mahallelere yönelik acil eylem planı hazırladı. Osman Ak, terörle adı anılan mahallelere özel harekat, asayiş, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, çevik kuvvet şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile gün aşırı operasyonlar yaptı. Bu operasyonlar sırasında, sokakta iş yeri ve evlerin duvarlarına yapıştırılan bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri de halka tek tek temizletildi. Bazı yerlerde vatandaşlar Öcalan’ın posterlerini bıçakla kazıdı. Ak, hiç yılmadan bu operasyonlara devam edip, bir taraftan da şafak vakti belirlenen adreslere sayısız operasyon yapılarak korsan gösteri düzenlemek isteyenler yakalanıp adalete teslim edildi.

Nevruz’da bile korsan gösteri yapamadılar

Bu çalışmaların sonucunda bu zamana kadar, Denizli, Gülbahçesi, Barbaros, Çukurova Caddesi, Dağlıoğlu mahallelerinde yapılan korsan gösteriler adeta bıçak gibi kesildi. 2017 yılında 21 Mart’ta kutlanan Nevruz ve öncesinde bile Adana’da korsan gösteri yapılamadı. Ak, bu mahallere de polisiye tedbirlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de hazırlayarak gençler ve çocuklarla bire bir ilgilendi. 15 Ağustos PKK’nın ilk eylem yaptığı günde de şafak vakti yaptığı operasyonlarla korsan gösteri yapılmasına izin vermedi.

PKK’nın Akdeniz yapılanması çökertildi

Ak, göreve geldikten sadece 25 gün sonra, 24 Kasım 2016 tarihinde Adana Valiliğinde PKK bomba yüklü aracı patlattı. Olayda 2 sivil şehit oldu. Ak, bu patlamanın ardından hemen harekete geçerek ikinci bir patlamanın önüne geçip, bomba yüklü aracın başarılı bir operasyonla alınmasını sağladı. İkinci terörist, bombalı aracın içinde öldürülürken, polisler aracı patlatarak imha etmek yerine canı pahasına bombayı etkisiz hale getirip parmak izi almayı başardı. Alınan parmak izinden yola çıkarak valilikteki eylemi planlayan ve PKK’nın sözde Akdeniz sorumlusu olan zanlı yakalandı. Bu olayla ilgili 15 kişi tutuklanırken, PKK’nın Akdeniz yapılanması çökertilip, patlatılmak üzere toprağa gömülü çok sayıda bomba ele geçirildi.

PKK’nın villa cephaneliği ele geçirildi

Adana’da polisin şafak vakti operasyon yaptığı ve adeta bir cephanelik ele geçirdiği villada bulunan materyallerle ilgili şok edici ayrıntılar ortaya çıktı. Dakika dakika polis kameralarına da yansıyan operasyonda villada 12 uzun namlulu silah, 24 el bombası, 12 hücum yeleği, bin uzun namlulu silah mermisi, 96 şarjör, 12 polis üniforması, 49 gri büyük kova, 1 amper ölçer, 1 lehim malzemesi, 4 lehim tabancası, 42 silikon mumu, 2 lehim kablosu, 1.5 ton amonyum nitrat, 300 kilo çivi, 6 koli bandı, 3 siyah bant, 20 litrelik 24 boş bidon, 25 gaz maskesi, 10 pil, 10 açma kapama anahtarı, 10 zil butonu, 1 karışım yapmak için mutfak robotu, 500 gramlık 150 teneke kutularda mantar, 20 litrelik 11 mazot dolu bidon, 18 kilogramlık yapıştırıcı, 10 yastık, 10 sünger yatak, 10 battaniye, 2 hasır ve oldukça fazla konserve yiyecek ve ekmek ele geçirdi. Ak’ın bizzat yönettiği bu operasyonda mühimmatların ele geçirilmesiyle olası 10 bomba yüklü araçla katliam ve Ankara’da yapılacak suikastların önüne geçildi.

Türkiye’de ve Avrupa’da eylem yapacak DEAŞ’lılar yakalandı

Osman Ak, sadece PKK ile değil aynı zamanda terör örgütü DEAŞ’la da mücadele etti. Yapılan operasyonlarda Danimarka, İsveç ve Kanadalı teröristler yakalanarak Avrupa’da yapılacak DEAŞ katliamının önüne geçildi. Ayrıca yapılan bir operasyonda DEAŞ’ın hücre evi çökertilerek 6 canlı bomba yakalanıp tutuklandı.

DEAŞ’ın "Meydan" ismini verdiği grup da Adana’da çökertildi. Son yapılan operasyonda ise İncirlik Üssü’ne ve Alevi derneğine saldırı planı yapan Rusya vatandaşı DEAŞ’lı yakalandı.

Whatsapp Torbacı Hattı bile kurdurdu

Müdür Ak, Adana’da göreve başladıktan sonra terörle aynı çizgide gördüğü uyuşturucu tacirlerine yönelik de sürekli operasyon yaptı. Ak, uyuşturucu satıcıların önüne geçmek için "Whatsapp Torbacı Hattı" bile kurdurdu. Ak, "Güvenli Adana 0552 155 0101 narkotem" yazısını bütün Adana sokaklarına sprey boya ile yazdırdı. Osman Ak döneminde nefes almakta zorlanan, uyuşturucu satıcısı bulamaz duruma düşen uyuşturucu tüccarları duvarlara "torbacı aranıyor" diye yazmak zorunda kaldı. Ak, mahalleleri tek tek gezip vatandaşlarla görüşerek uyuşturucu tacirlerini yok etmekte ne kadar kararlı olduğunu göstermek için vatandaşlara "Torbacıların hepsini dağıtacağız, kafalarını kıracağız" demişti.

Tek bir kesik bacaktan zanlı bulundu

Osman Ak, terör ve uyuşturucunun yanı sıra asayiş olaylarının yaşanmaması, yaşandığı zaman da faili meçhul kalmaması için mücadele yürüttü. Bu mücadelenin en büyük örneği ise 3 Aralık 2016 yılında Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’ndeki Adana Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Arıtma ve Ayrıştırma Tesisi’nde görevlilerin, çuval içerisinde üzerinde kot pantolon ve çorap olan kesik kadın bacağı bulunması sonrası yaşanan gelişmeler oldu. Ak, kesik bacak bulduktan hemen sonra özel bir ekip kurdurup önce kesik bacağın Songül Erçil’e (27) ait olduğunu tespit ettirdi. Daha sonra ise onu F.K. (37) isimli kahvede çalışan bir zanlının öldürdüğü belirlendi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece Ak ve ekibi sadece bir bacaktan cinayeti çözdü. Ayrıca Ak döneminde vatandaşın bütün birimini çalan sahte polislere karşı iki kez geniş çaplı operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda yaklaşık 60 kişi tutuklandı. Bu sayede vatandaşların dolandırılmasının önüne geçildi.

Çocukların Osman amcası, gençlerin Osman ağabeyi

Ak, Adana’da çalıştığı 10 aylık dönemde çocuk ve gençlere de büyük önem verdi. Onlar için sosyal sorumluluk projeleri hazırlatan Ak, kendisini ziyaret etmek çocukları da geri çevirmedi. Polis olmak isteyen lösemi hastası çocukların hayallerini gerçekleştirdi. Okulunda başarılı olan öğrencileri geziye çıkardı. Engelli çocukları unutmayarak onları bir saatliğine de olsa polis yapıp sevinmeleri sağladı. Bazı engelli çocuklara doğum günü sürprizi bile düzenledi.