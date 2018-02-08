Adana'da operasyon! Sobadan sentetik uyuşturucu çıktı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir evde sobaya atılarak imha edilmeye çalışılan 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.08 Şubat 2018 Perşembe 09:33
Polis, Adana'da düzenlediği operasyonda bir evde sobaya atılarak imha edilmeye çalışılan 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'ne operasyon düzenledi.
Bir evde arama yapan ekipler, sobada yakılarak imha edilmeye çalışıldığını belirledikleri 232 pakette 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda, çoğu aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı.
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