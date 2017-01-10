Adana'da operasyon! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

ADANA'da yapılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Adana'da operasyon! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Eklenme: 10 Ocak 2017, 09:36
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Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı, 1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonun Adana ayağına özel harekat polisleri, zırhlı araçlar ve polis helikopteri de destek verdi. Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda ikametlerde narkotik köpekleri arama yaptı.

Uyuşturucu temin ettiği ve sattığı ileri sürülen 40 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 
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