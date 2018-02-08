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Adana’da öğretmenden öğrenciye "ödevini çantana yavaş koydun" dayağı

Adana’da bir öğretmenin 9 yaşındaki öğrencisini ödevini çantasına geç koyduğu gerekçesiyle önce cetvel ile daha sonra da tokat atarak darp ettiği iddia edildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:24
Adana’da öğretmenden öğrenciye "ödevini çantana yavaş koydun" dayağı

Olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde 5 Şubat günü meydana geldi. Babası Süleyman Güngör tır sürücüsü, annesi Saide Güngör (32) ise ev hanımı olan 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi H. Güngör, eğitim gördüğü Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu’na gitti. Ders sırasında sınıf öğretmeni İ.M., öğrencisi H. Güngör’e ödevini çantasına koymasını istedi. Ancak H. Güngör biraz gecikince, öğretmeni bu duruma kızarak önce öğrencinin eline cetvelle vurup daha sonra da ensesine tokat attı. Ancak Güngör, öğretmeni ensesine vururken çekilince boynun alt tarafında da darba bağlı kızarıklıklar oluştu. Güngör, dersi bittikten sonra evine geldi. Annesi oğlunun vücudundaki kızarıklıkları fark edip durumu öğrenince okula giderek müdüre bu durumu şikayet etti. Öğretmen iddiaya göre cetvel ile vurduğunu kabul etti ancak kızarıklığı kendisinin yapmadığını ileri sürdü. Anne şikayetçi olduğunu söyledi. Okul yönetimi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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'ASKER OLMAK İSTİYOR'

Yarıyıl tatili bittikten sonra eğitim ve öğretimin başladığı ilk gün meydana gelen bu olaydan dolayı oğlunun okula gidemediğini, ancak okuyup asker olmak istediğini belirten Güngör, "Öğretmen ödevimi çantama geç koyduğum için beni önce cetvel ile sonra ise eliyle dövdü. Öğretmenim beni ve diğer çocukları da daha önce dövüyordu. Ben askerleri çok sevdiğim için okuyup asker olmak istiyorum ama okula gitmeye artık korkuyorum" dedi.

'BENİM DÖVMEDİĞİM OĞLUMU BAŞKASI DA DÖVMESİN'

Anne Saide Güngör ise oğlunu çok zor şartlarda büyüttüğünü, öğretmenin daha önce de oğlunu dövdüğünü ancak bu kez vücudunda izler olduğu için dayanamadığını belirterek, "Ben oğluma evde bir tokat atmıyorum. Onu başkaları dövsün diye mi büyütüyoruz. Ben öğretmenin oğlumu dövmesini istemiyorum. Bu nedenle ondan şikayetçi olacağım" diye konuştu.
Konuyla ilgili Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü de inceleme başlattı.

İHA

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:24
  1. adana
  2. öğretmen
  3. öğrenci
  4. dayak
  5. ödev
  6. çanta

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM2 sa önce
    Senin dövmediğin oğlunu başkasıda dövmesin eyvallah ta senin terbiye edemediğin çocuğuda elin adamı terbiye etsin diye bekleme. Öğretmenlere tavsiyem kesinlikle etliye sütlüye karışmasınlar, tahtaya geçsinler derslerini anlatsınlar anlayan anlar anlamayan şansına küssün, ödev verdin yapmadı mı notunu ver geç ötesini sorgulama, boşver sen üzüleceğine bırak çocuk sınıfta kalsın ailesi üzülsün. Çocuk sınıfta edepsizlik mi yaptı sana saygısız bir davranışta mı bulundu düzeltmeye uğraşma tutanağını tut disipline gönder gitsin. Ailesinin terbiye veremediğini sen mi edeceksin, boş ver...
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