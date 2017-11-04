Adana'da lokantada bıçaklı kavga: 1 kişi yaralı

Adana’da, Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde bulunan bir lokantada iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakilerden biri Mustafa Ağbayram’ı (41) bıçakla yaraladı.



Çevredeki vatandaşlar, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Ambulans ile Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ağbayram'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.



Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.