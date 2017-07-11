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Adana’da, ‘kuduz’ karantinası

Küçük bir kız çocuğunu tırmalayan köpeğin ölmesinin ardından, mahalle İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce karantina altına alındı

11 Temmuz 2017 Salı 08:50
Adana’da, ‘kuduz’ karantinası

Adana’nın Yüreğir ilçesinde küçük bir kız çocuğunu tırmalayan köpeğin ölmesinin ardından, bir mahalle "kuduz" şüphesiyle karantinaya alındı.

6 Temmuz Perşembe günü Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 282 Sokakta oynayan bir kız çocuğuen elleri ve bacakları, ‘fino’ cinsi bir köpek tarafından tırmalandı. Olaydan birkaç saat sonra ‘fino’ cinsi köpek öldü. Köpeğin ölmesi üzerine küçük kızın ailesi durumu İlçe Gıda Tarım ve  Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdi. Görevliler, yaptıkları incelemenin ardından Haydaroğlu Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Er Yüksel Özpınar Çocuk Parkı ve Dinlenme Alanı’na afiş asarak, mahalleyi karantinaya aldığını duyurdu.

Mahalleli evlerinin önünde oturmaya çocuklar ise parkta oyun oynamaya devam ediyor.

Haydaoğlu Mahallesi Muhtarı Necati Gündoğdu, yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Perşembe günü, Seyhan Mahallesimuhtarı bana kendi seçmenlerinden Bülent Ulubaş kardeşimizin evladını köpek ısırdığını söyledi. Daha sonrada köpeğin öldüğünü bildirdi. Yavru bir köpek, köpeğe kemik vermişler, köpek kemiği yiyince bağırsağı delindiği için ölmüş. Köpeğin ısırma gibi bir durumu söz konusu değil, çocuğu tırmalamış. Bunun ardından mahallemizde, kuduz hastalığı ile ilgili broşürler dağıttık, mahallenin belli yerlerine pankartlar astık. Mahallemiz şuan da karantina altına alındı, dünden itibaren aşılama başladı” dedi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 08:50
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