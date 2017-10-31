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Adana'da korkunç vahşet! Sokak ortasında öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 21 yaşındaki bir genç kız sokak ortasında başından vurulmuş halde bulundu.

31 Ekim 2017 Salı 08:07
Adana'da korkunç vahşet! Sokak ortasında öldürüldü

Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi, Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir kızın hareketsiz yattığını gören mahalleli durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler genç kızın 21 yaşındaki Berivan Minaz olduğunu belirledi. Olayla ilgili katil ya da katilleri yakalamak için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız'ın talimatıyla 10 kişilik özel ekip kuruldu. Ekip, Minaz'ın cumartesi günü 5 arkadaşı ile bir evde bir araya geldiğini, evden ayrıldıktan sonra ise kendisinden ailesinin haber alamadığını belirledi.

Polisin yaptığı çalışmada cinayetle ilgisi olduğu iddia edilen Murat T. (45), Muhammet Ö. (19), Tahsin S. ve Tarık O.(32) gözaltına alındı. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 08:07
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