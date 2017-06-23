İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adana'da korkunç vahşet! Ağlayan bebeğini...

Adana'da bir kadın, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen 6 aylık çocuğunu ağladığı için ağzını ve burnunu eliyle kapatarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

23 Haziran 2017 Cuma 14:59
Adana'da korkunç vahşet! Ağlayan bebeğini...

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 21038 Sokak'taki 4 numaralı evin ikinci katında meydana geldi. 12 yıl önce evlenen Habibe (33) İbrahim O. (41) çiftinin, çocukları olmayınca 6 ay önce tüp bebek yöntemiyle Muhammet adını verdikleri bir çocukları dünyaya geldi.

Bugün de İbrahim O. işe gidince anne ile oğlu evde kaldı. Anne, sürekli ağlayan oğlunu susturmak istedi. Ancak bunda başarılı olamayan anne, bebeğinin ağzını ve burnunu eliyle kapatarak yaklaşık 10 dakika bekledi. Çocuğu hareketsiz kalınca elini çeken anne, bebeğinin başında bir süre daha bekledi.

Bu sırada alt katta oturan akrabası ikinci kata çıkınca anneyi cansız haldeki çocuğunun başında beklerken buldu. Olay yerine çağrılan ambulansla çocuk hastanesine kaldırılan Muhammet bebek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine ekipler, anne Habibe O.'yu gözaltına alarak Hürriyet Polis Merkezi'ne getirildi. Pişman olduğunu söyleyen ve gözyaşı döken anne buradaki işlemlerinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Bebeğin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 14:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan çok kızdı! Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı
    1. Bakan çok kızdı! Kılıçdaroğlu'nu..
    2. LGBT gerilimi yükseliyor: İslami..
    3. Ağladı diye bebeğini öldürdü!
    4. Burger King ve McDonald's bin Selman'a..
    5. Eşini vurup ne olur ölme diyen sanığa..
    6. Cumhurbaşkanının uçağının inişi..
    7. Adana'da korkunç vahşet! Ağlayan..
    8. Halkın yüzde 60'ı ana akım medyaya..
    9. Erdoğan ve Putin'den flaş görüşme
    10. Balyozlu işkence! Vura vura..
    11. Bayram namazı saatleri! Bayram Namazı..
    12. Etek giydirip sokakta dolaştırdılar
    13. "Fransa'yı nazilerin elinden biz..
    14. Silahlar susar susmaz… Dünya bu..
    15. Fabri'ye talip çıktı
    16. İtalyan ekibi Sneijder'e talip oldu
    17. Aykut Kocaman neşteri vurdu! 9 oyuncu..
    18. Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia:..
    19. Sağlıklı bayram için 10 altın öneri
    20. Türk Kızılayı'ndan Irak'taki sivillere..
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''