Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adana'da kızına tecavüz eden şahsı böyle öldürdü!

Adana'da kızına tecavüz ettiğini ileri sürdüğü şahsı öldüren babanın, cinayet anı ve cinayetten önce gittiği ganyan bayiinde at yarışı izlemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:58
Adana'da kızına tecavüz eden şahsı böyle öldürdü!

Olay, 14 Ağustos günü Yüreğir’e bağlı Yavuzlar Mahallesi’ndeki Kışla Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; teknik servis elemanı olarak çalışan M.R.Y. (17), teknik bir arızayı gidermek amacıyla kendisine verilen adrese doğru yola çıkmak için iş yerinden çıkıp servis aracına bindi. M.R.Y., çalıştığı iş yerine ait 01 GK 306 plakalı aracın arka kısmına binip, yola çıkmak üzereyken, bir anda elindeki silahla aracın yanına gelen Emrah B., kapıyı açıp “Sen kızıma tecavüz ettin, senin yüzünden psikolojik tedavi görüyor” diye bağırarak gencin üzerine 4 el ateş etti.

Bu arada çocuğun çalışma arkadaşları şok geçirip korkarak kaçışmaya başladı. Zanlı baba ise elinde silahla olay yerinden çok sakin bir şekilde uzaklaşırken, birden silahı diğer çalışanlara doğrultuyor, bunun üzerine çalışanlar kaçmaya başlıyor. Emrah B, olay yerinden biraz gittikten sonra tekrar aracın yanına gelerek çocuğa ateş etmeye devam etti. Daha sonra da zanlı hiçbir şey olmamış gibi sakin sakin olay yerinden uzaklaştı. Bu arada bir kadın baygınlık geçirdi. Yaralı ise hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Zanlı babanın, cinayetten önce olay yerine yakın olan ganyan bayiinde bir süre at yarışı izleyerek zaman geçirdiği ortaya çıktı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Öfkeli babanın cinayetten önce diğer çalışanlara da silah doğrultması güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan Emrah B., sorgusunun ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 09:58
  1. Adana
  2. GÜNCEL Haberleri
  • AbdullahAbdullah40 dk önce
    Herkes kendi adaletini sağlamaya kalkarsa nüfusun yarısı cinayete kurban gider. Bugün tecavüzcüyü öldüren salınırsa yarın borçlusunu öldüren adam da salınır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti'de bir istifa daha
  1. AK Parti'de bir istifa daha
  2. Elazığ'da Harput kazılarında insan..
  3. AK Parti'de bir il başkanı daha istifa..
  4. Adalet Bakanı'ndan burka eylemine kapak!
  5. Kayseri'de kız meselesi yüzünden..
  6. Ağır sözler! 'Bavullarını vereceksin..
  7. Barcelona'dan son dakika haberi! Biri..
  8. Rusya'dan yeni hamle! Türkiye'de..
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz..
  10. Bakın hangi hastalığa neden oluyormuş!
  11. Erdoğan sürekli dile getiriyordu! Ve..
  12. Skandal hata! İlk maçı kabus oldu
  13. Konya'da alkolün etkisiyle direksiyon..
  14. Yemenli kadın çocukları için böbreğini..
  15. İstanbul Şişli'de silahlı saldırı: 1..
  16. Kurulan şirket sayısı düştü
  17. 10.000'den fazla Samsung Galaxy Note 4..
  18. Pastaneden alıyoruz ama...
  19. Alman ordusunda Nazi incelemesi!
  20. Düzce’de sokak ortasında tekme tokat..
Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
"Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
"Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü
Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü