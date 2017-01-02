Adana'da ki patlama sesi telaşa sebep oldu!

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Türkiye niye terörün hedefinde?

Türkiye niye terör saldırılarının hedefi oluyor? Hızla büyüyen Türkiye’ye karşı düzenlenen terör eylemlerinin sebebi Türkiye’nin önünü kesmek mi? Uluslararası politika uzmanı ve gölge CIA olarak da bilinen Stratfor adlı düşünce kuruluşunun yorumcularından George Friedman bu sorulara bakın nasıl yanıt veriyor...