Adana'da ki patlama sesi telaşa sebep oldu!

Adana'nın Ceyhan İlçesi'ne bağlı Mercimek, Yeşilbahçe, Sarıbahçe, Üçdut Mahallerinde saat 14.30 sıralarında uçak sesinin ardından peş peşe 2 patlama duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Adana'da ki patlama sesi telaşa sebep oldu!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 17:40
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Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde, uçak sesinden sonra peş peşe 2 patlama duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Mercimek, Yeşilbahçe, Sarıbahçe, Üçdut Mahallerindeki vatandaşlar, uçak sesinden sonra peş peşe 2 patlama duyduklarını belirterek, jandarma ve polise ihbarda bulundu.

DHA'nın haberine göre yağışın devam ettiği ilçede sesin gök gürültüsü de olabileceği veya savaş uçaklarının ses hızını aşmasıyla gerçekleşen patlama sesi olabileceği iddia edilirken; jandarma ekipleri, ihbarda bulunan vatandaşlarla görüşerek, arama başlattı.

 
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