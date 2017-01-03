Adana'da kepenk kapatan 200 işyerine para cezası

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık 2016 tarihinde Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu ve Küçükdikili mahallelerinde bölücü terör örgütü PKK’nın talimatıyla yandaşlarının korsan gösteri yaptığı, bu sırada da esnafa ’kepenk kapatın’ çağrısında bulunduğu ihbarını aldı.

İhbar üzerine mahallelere giden polis kendisine molotof bombası, taş ve havai fişek atan gruba müdahale edip dağıttı.

227'ŞER LİRA PARA CEZASI

Polis daha sonra dakepenk kapatıp işyerini açmayan esnafı tek tek tespit etti. Polis bugün de tespit edilen yaklaşık 200 esnafa Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesince "Hükümet emrine aykırı davranmaktan" işlem yaparak 227’şer lira para cezası yazdı.

Bir kadın esnaf o gün hasta olduğunu, bu nedenle işyerini açmadığını polise bildirdi ancak polis yapılan tespitlerde eylem yapıldığı sırada işyerinin kapalı olduğunu, diğer günler açık olduğunun tespitinin görüntülü olarak yapıldığını, itiraz etme hakkının olduğunu söyledi.

"BİZ KORKTUĞUMUZ İÇİN KAPATIYORUZ"

Ceza yazılan başka bir esnaf ise sabahleyin işyerine açmak için geldiği sırada bütün kepenklerin kapalı olduğunu görünce kendisinin de açmayarak evine gittiğini, mağdur olduklarını söyleyerek, "Bizim eylem yapıldığı gün kepenk açarsak işyerimize zarar veriyorlar. Geçen yıl yan komşu esnaf eylem günü dükkanı açtı diye yaktılar. Biz korktuğumuz için kapatıyoruz" dedi.

Polis esnafı gezerek tek tek cezaları tebliğ etti. Bu sırada özel harekat ve terörle mücadele şube müdürlüğüne bağlı polisler uzun namlulu silahlarla sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Kepenk kapatan esnaf hakkında ayrıca adli işlemin de başlatılacağı öğrenildi.