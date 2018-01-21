Adana’da kaybolan yaşlı adam bulundu

Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Alzheimer hastası 87 yaşındaki Mustafa Keyifli, 8 Ocak 2018 tarihinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Bunun üzerine kızı Sultan Keyifli polise başvurdu ancak babası bir türlü bulunamadı. Recep Birsin Özen Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan Sultan Keyifli, öğrencileriyle birlikte babasının fotoğrafı ve telefon numaralarının olduğu afişleri sokaklara asarak arama yaptı.

Baba Mustafa Keyifli kaybolduktan 13 gün sonra oğlu tarafından bulundu. Hastaneye götürülüp sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı adam, öğretmen kızı Sultan Keyifli’nin evine götürüldü.