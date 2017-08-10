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Adana’da kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Adana’da, tartıştığı abisi tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

10 Ağustos 2017 Perşembe 09:32
Adana’da kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi 3177 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Muhammet Uludağ ve 24 yaşındaki abisi AHMET ULUDAĞ arasında ailevi nedenlerden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle abi Uludağ, kardeşi Muhammet Uludağ’yı karnından bıçakladı. Muhammet Uludağ kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Muhammet Uludağ’yı ambulansa bindirdiği sırada, abi Ahmet Uluduğ kardeşinin yanında hastaneye gitti. Muhammet Uludağ kaldırıldığı ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Uludağ’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kardeşini bıçaklayan Ahmet Uludağ, ambulansa kardeşle birlikte hastaneye geldikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 09:32
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