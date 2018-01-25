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Adana'da kar yol kapattı

Adana'nın Pozantı ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle Adana- Pozantı- Ankara Otoyolu'nda ulaşım tek yönden sağlanıyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:04
Adana'da kar yol kapattı

Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nun Ankara yönü trafiğe kapandı.

Gülek Boğazı Mevkii'nde çok sayıda araç bekletildi. Kapanan yolla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan sürücüler, otoyolun Adana'dan Ankara yönüne girilmemesini önerdi. Yaklaşık 1 saat tek yönlü kapalı olan yolun açılması için ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 10:04
  1. Adana
  2. Pozantı
  3. Otoyol
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