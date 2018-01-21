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Adana'da kaçak sigara operasyonu: 8 bin paket ele geçirildi

Adana'da polis ekipleri yaptıkları uygulamada, 2 araçtan 8 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi.

21 Ocak 2018 Pazar 15:15
Adana'da kaçak sigara operasyonu: 8 bin paket ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’nde yaptıkları uygulamada şüphelenip durdurdukları 50 MD 006 plakalı otobüste 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, D-400 Karayolu Çimento Kavşağı’nda da şüphelenip durdurdukları 27 HD 234 plakalı otomobilde yaptıkları aramada ise 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Araçtaki Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:15
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