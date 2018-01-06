Adana'da kaçak kazı operasyonu

Buruk İstiklal Mahallesi 4112 Sokak'tan yüksek ses geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahçede kaçak kazı yapıldığını fark etti.

Evin bahçesinde kazılan tünelden çıkan ev sahibi Erman B. ve arkadaşları Ramazan Y, Abdurrahman C, Mahmut M. ve Osman Y. gözaltına alındı. İncelemede define arayan 5 kişinin 3,5 metre derinliğinde, bir metre çapında ve 25 metre uzunluğunda tünel kazdıkları belirlendi. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.