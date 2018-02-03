Adana'da kaçak çay ve sigara operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi.

Ev, iş yeri ile şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlarda hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 36 bin 980 paket sigara ve 144 paket çay ele geçirildi.

Kaçakçılık iddiasıyla 2'si Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.