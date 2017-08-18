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Adana’da İnsansız Hava Aracı düştü!

Adana'nın Ceyhan İlçesine bağlı Çokçapınar köyü yakınlarına insansız hava aracı düştü.

18 Ağustos 2017 Cuma 00:01
Adana’da İnsansız Hava Aracı düştü!

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ABD'ye ait bir insansız hava aracının Ceyhan ilçesinde düştüğünü bildirdi.

Demirtaş yaptığı açıklamada, ABD'ye ait bir insan hava aracının ilçeye bağlı Çokçapınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü söyledi.

Olayda ölen veya yaralanan olmadığını belirten Demirtaş, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan, insansız hava aracının düştüğü tarlada yangın çıktığı, yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye sevk edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 00:01
  1. adana
  2. insansız hava aracı
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