Adana’da hükümlü operasyonu

Adana’de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile polis merkezi ekiplerinin destek verdiği operasyonda, eş zamanlı olarak 10 adrese girildi. Direnişin olabileceği evlerin demir kapıları özel harekat polislerince koçbaşları ve levyelerle kırılarak girilirken, "uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kasten yaralama" gibi suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 1’i çocuk 8 kişi yakalandı.

Emniyette ifadeleri alınan hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.