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Adana'da hortum 80 saniyede mahalleyi savaş alanına çevirdi

Karataş ilçesinde denizde başlayıp karada devam eden hortum Kesik mahallesinde 80 saniyede ortalığı savaş alanına çevirdi.

29 Ekim 2017 Pazar 16:55
Adana'da hortum 80 saniyede mahalleyi savaş alanına çevirdi

Akdeniz'e kıyısı olan Karataş ilçesinde dün akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Denizde çıkan hortum büyüyerek karaya ulaştı. Kesik Mahallesi’ne ulaşan hortum mahallenin kenarından 80 saniyede geçti. Ancak hortum geçtiği yerleri savaş alanına çevirdi. Hortum nedeniyle 5 evde maddi hasar meydana geldi. Ahmet Avşar (67) isimli vatandaşın evinin duvarı yıkılırken, 50 yıllık dev ağaç kökünden söküldü. Mazot tankeri yan yattı. Avşar'ın evinin istinat duvarı yıkılırken, evinin bütün kapıları ve pencereleri de yerinde sökülerek hasar gördü, iki kaz telef oldu. Avşar ailesi düğüne gittiği için şans eseri hortumdan kurtuldu. Hortum çıktığında evde bulunan Halis Sönek ve çocukları da bahçeden evin deposuna kaçıp demir kapıyı kapatarak son anda ölmekten kurtuldu. Ancak Sönek'in bahçesinde bütün ağaçlar kökünden sökülürken, traktörlerini koyduğu yerin çatısı uçtu, römork yan yattı, evde hasar meydana geldi. 

İsmet Pehlivan isimli vatandaşın evinin ise üst katındaki tek odalı yerin duvarı çöktü. Vatandaşlar olayın ardından canlarını kurtardıklarına sevinirken maddi hasar meydana geldiği için üzülüyor. Savaş alanına dönen köyde vatandaşlar temizlik çalışması başlattı. 

Ahmet Avşar 67 yıldır köyde yaşadığını ancak böyle bir kasırga görmediğini belirterek, "İlk kez böyle bir kasırga görüyorum. Bu kasırga ancak ABD'de oluyordu" dedi. 

Halis Sönek ise bahçede otururken birden hortum çıktığını depoya kaçarak canlarını zor kurtardıklarını söyledi.  

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 16:55
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