Adana’da hırsızlar suçüstü polislere yakalandı
Adana’da araçlarının plakalarını çamurla kapatıp giyim mağazasını soymaya çalıştıkları sırada birinin yüzü boyalı 3 hırsız polisler tarafından suçüstü yakalandı.30 Aralık 2017 Cumartesi 08:03
Olay, Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Vatandaşın birisi plakalı çamurla kapatılmış bir araç ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri çevreyi abluka altına alarak aracı aramaya başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen 3 şahıs giyim mağazasının alarmına köpük sıkarak alarmın çalmasını önledi. Daha sonra şahıslar mağazanın darabasını açmaya çalıştığı sırada polislere suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar suçlarını inkar etmeye başladı, ancak suçüstü yakalanan şahıslar gözaltına alındı.
Öte yandan, hırsızlardan birisi tanınmamak için yüzüne ayakkabı boyası sürmesi dikkat çekti.