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Adana'da helikopter yol gösterdi, polis ekipleri mısır tarlasına daldı!

Adana'da helikopterle denetim yapan polis, tarlada ekili mısırların arasında yetiştirilen 1670 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. 2 metre boyundaki mısırların arasındaki kenevir bitkisi imha edildi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:22
Adana'da helikopter yol gösterdi, polis ekipleri mısır tarlasına daldı!

Kent genelinde tarım arazilerini havadan inceleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Yüreğir İlçesi'nin Doğankent Mahallesi'ndeki Mısır tarlası ortasına ekilen kenevir bitkisine rastladı. Tarlaya giren narkotik ekipleri, 2 metre boyuna ulaşan mısırların arasında kaybolunca, helikopterdeki polisler, 'Bizim altımıza gelin' diyerek uyuşturucunun yerini tarif ederek bulunmasını sağladı. Ele geçirilen 1670 kök kenevir bitkisi ekiplerce sökülerek imha edildi.

Gözaltına alınan tarla sahibi 57 yaşındaki A.A., kenevir bitkisinden haberinin olmadığını ileri sürdü. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A. tutuklandı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:22
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