Adana'da gözü kara hırsız boş kasayı çaldı

8 Ekim'de Merkez Çukurova İlçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Fide satışı yapılan iş yerinin açık unutulan penceresinden içeri giren Recep T., ahşap dolap içindeki para kasasını fark etti. Güvenlik kamerasını görünce kısa süreli panik yaşayan Recep T., kameranın açısını bozarak kasayla birlikte iş yerinden kaçtı. İş yeri sahibi, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı.

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı polisler, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının kimliğini tespit etti. Para kasasının içinde ise değerli bir şey olmadığı ortaya çıktı.

Zanlı kısa süre sonra Gülbahçesi Mahallesi'nde yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından Recep T. adliyeye sevk edildi.