Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adana'da göle atlayan genç kızı kurtarmak için seferber oldular

Adana'da Çatalan Batı Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan 19 yaşındaki Arzu S.'yi kurtarmak için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri seferber oldu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:32
Adana'da göle atlayan genç kızı kurtarmak için seferber oldular

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. Taksiye binip Topalak Mahallesi yönüne giden Arzu S., Çatalan Batı Köprüsü üzerine gelindiğinde taksi şoföründen durmasını istedi. Otomobilden inen genç kız, köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Genç kızın atladığını gören taksi şoförü, durumu polis ve 112 Acil'e bildirdi. Sevk edilen polis ekibi, genç kızın suyun üzerinde olduğu fark edip, itfaiyeden yardım istedi. Çatalan Batı Köprüsü'ne gelen İtfaiye ekipleri, Arzu S.'yi sudan çıkartmak için can simidi attı. Ancak genç kız atılan can simidini tutmadı. Suyun üzerinde duran genç kızın yerini kaybetmemek için projektörle aydınlatan ekipler bu kez sualtı polisinden yardım istedi. Bot ile gelen sualtı polisleri de genç kızın tutması için can simidi attı. Genç kızın ısrarla can simidini tutmaması üzerine bot iyice yaklaşan polis, Arzu S.'yi  bota çekti. Bot ile kıyaya getirilen Arzu S., itfaiye erlerinin yardımıyla ambulansa taşındı. Soğuktan şoka girdiği gözlenen genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
    1. ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri..
    2. Nefes kesen uyuşturucu operasyonu araç..
    3. Korkunç olay! 9'u parçalanmış 10 ceset..
    4. Borsa haftaya düşüşle başladı
    5. İbadi'den seçim hamlesi! Haşd-i Şabi..
    6. Mobilyacılar KDV indiriminin devamını..
    7. Serdar Ortaç, Erdoğan'dan ricada..
    8. İçişleri Bakanı açıkladı: Öldürüldüler
    9. Anne-babası hayatta öksüz/yetimler
    10. Emenike sürprizi! Sivasspor...
    11. 18 milyon öğrenci cuma günü karne alacak
    12. Merak edilen rakam açıklandı
    13. Süper Lig'i sarsacak iddia!..
    14. PKK'nın lojistik deposu çökertildi
    15. Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
    16. Türk Dünyasının hedefi ‘Kızılelma’dır
    17. Arda Turan resmi imzayı atıyor...
    18. Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici..
    19. Mardin'de terör operasyonu
    20. UTİB’in tekstil zirvesi 8-9 Mart’ta..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!