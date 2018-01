Adana'da göle atlayan genç kızı kurtarmak için seferber oldular

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. Taksiye binip Topalak Mahallesi yönüne giden Arzu S., Çatalan Batı Köprüsü üzerine gelindiğinde taksi şoföründen durmasını istedi. Otomobilden inen genç kız, köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Genç kızın atladığını gören taksi şoförü, durumu polis ve 112 Acil'e bildirdi. Sevk edilen polis ekibi, genç kızın suyun üzerinde olduğu fark edip, itfaiyeden yardım istedi. Çatalan Batı Köprüsü'ne gelen İtfaiye ekipleri, Arzu S.'yi sudan çıkartmak için can simidi attı. Ancak genç kız atılan can simidini tutmadı. Suyun üzerinde duran genç kızın yerini kaybetmemek için projektörle aydınlatan ekipler bu kez sualtı polisinden yardım istedi. Bot ile gelen sualtı polisleri de genç kızın tutması için can simidi attı. Genç kızın ısrarla can simidini tutmaması üzerine bot iyice yaklaşan polis, Arzu S.'yi bota çekti. Bot ile kıyaya getirilen Arzu S., itfaiye erlerinin yardımıyla ambulansa taşındı. Soğuktan şoka girdiği gözlenen genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.