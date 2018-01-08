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Adana'da genç kıza herkesin ortasında şiddet

Adana'da bir kişi, tartıştığı kızı vatandaşların duyarsız bakışları arasında tartakladı

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:09
Adana'da genç kıza herkesin ortasında şiddet

Adana'da genç bir erkek, tartıştığı bir kızı çenesinden tutup iterek ve dirsek atmayla tehdit ederek tartakladı. Kentin göbeğinde meydana gelen olaya vatandaşların duyarsız kalması dikkat çekti. 

Olay, Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nın çevresinde meydana geldi.

Genç bir erkeğin, bir kızla kaldırım üzerinde bilinmeyen nedenle tartıştığı görüldü.  Genç kızın karşısındaki erkeğin dirsekle dayak tehdidine maruz kalması ve çenesinden tutularak itilmesi kameralara yansıdı.

Kalabalık parkta ikilinin arasında geçen olayı görmesine rağmen yoluna devam eden vatandaşların duyarsızlığı dikkat çekti.

Bir süre sonra arkadaşlarının yanına giden ikili tekrar sözlü tartıştı. Daha sonra erkeğin başka bir erkek arkadaşının araya girmesiyle sinirli genç, arkadaş grubu arasından uzaklaştırıldı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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