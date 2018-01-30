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Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon!

Adana merkezli 3 ilde, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan operasyonda vakfın kurucusu Alpaslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

30 Ocak 2018 Salı 09:08
Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon!

Adana merkezle 3 ilde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda vakfın kurucu başkanı Alpaslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na hakkında başlatılan 'suç örgütü' soruşturması kapsamında vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine yönelik Adana, Elazığ ve Niğde'de şafak vakti operasyon yapıldı. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı operaslonda kapılar, koç başlarıyla kırılarak girildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri önlem aldı. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alpaslan Kuytul ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı.

Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ediyor. Alparslan Kuytul'un sosyal medya hesabından bir süredir Türkiye'nin Afrin'e yaptığı "Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıktığı görülmüştü.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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