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Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen bazı memurlar ile ev kadınlarının da aralarında olduğu 30 kişi gözaltına alındı.

30 Haziran 2017 Cuma 09:55
Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve açığa alınan bazı memurlar ile ev kadınlarının da aralarında yer aldığı 30 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubelerine bağlı ekipler tarafından Özel Harekat polislerinin de katılımıyla kent merkezinde 45, Ankara'da ise 1 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında ByLock kullandığı öne sürülenler ile daha önceden meslekten ihraç edilen ve açığa alınan bazı memurların yanı sıra ev kadınlarının da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Devlet Hastanesi Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Operasyonun zanlıların kullandığı ByLock programının içeriğinin çözülmesinin ardından yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 09:55
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Ankara
  3. Adana
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
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