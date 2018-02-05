Adana'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheliden 5'i tutuklandı
Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i cezaevine gönderildi.05 Şubat 2018 Pazartesi 15:30
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılı oldukları ve ByLock kullandıkları iddia edilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda farklı meslek gruplarından 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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