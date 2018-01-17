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Adana'da eski uzman çavuş hayvan otlatırken öldürüldü!

Adana'da eski uzman çavuş, hayvan otlattığı yerde pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:28
Adana'da eski uzman çavuş hayvan otlatırken öldürüldü!

Sarıçam ilçesine bağlı Karlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evli ve 3 çocuk babası eski uzman çavuş Nuri Özdemir (49), hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Bir süre sonra Özdemir'i eşi telefonla arayıp ulaşamadı. Akrabalarını arayan eşi, Özdemir'e ulaşamadığını söyleyerek hayvan otlattığı yeri kontrol etmelerini istedi. Akrabaları hayvanları otlattığı yere geldiklerinde, Özdemir'i pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Özdemir'in kafa ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldüğünü tespit etti. Özdemir'in cesedi otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

Jandarma ise katil ya da katilleri bulmak için çalışma başlattı. 

Nuri Özdemir'in bir süre önce baldızının kaçırıldığı, bu nedenle baldızını kaçıranlarla arasında husumet olduğu belirlendi. Özdemir'in cenazesi otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınarak toprağa verildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 09:28
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