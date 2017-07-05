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Adana'da erkeklerle birlikte polise taş yağdırdı, ev hapsi cezası aldı

2016 yılında katıldığı korsan gösteride polise taş atmak suçundan gözaltına alınan kız çocuğu, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:35
Adana'da erkeklerle birlikte polise taş yağdırdı, ev hapsi cezası aldı

 Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 2016 yılında Nevruz'u bahane eden bölücü terör örgütü PKK yandaşları, sokakları ateşe verip olay yerine gelen polislere taş, molotof bombası, hava fişek ile saldırdı. Polis de PKK'lılara tazyikli su ve gaz bombası ile müdahale etti. Bu anlar o sırada olay yerine gelen basın mensupları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay sırasında 3-4 kadının da polise taşla saldırdığı görüldü. Polis, bir süre sonra olayları bastırıp PKK'lıları dağıttı. Olaydan sonra görüntüleri izleyen güvenlik güçleri, korsan gösteriye katılan PKK'lıları tek tek teşhis etti. Görüntüleri saniye saniye izleyen polisler zanlıların giydiği kıyafet, ayakkabı ve burun ile göz yapısından 13 kişiyi tespit etti.

Tespit edilen Erdal A., Gökhan Y., Mehmet Sait G., Ali O., Harun A., Serdar T., kız çocuğu K.B. (15), HASAN C., Hacı Ö., Mehmet G., Özcan S., Aydın Ö. ve kız çocuğu Z.B.'yi yakalamak için şafak vakti operasyon yaptı. Polis, eş zamanlı olarak girdiği 13 adreste zanlıları yakalayıp sorgulamak üzere emniyete götürdü. Zanlılar, görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul etmedi. Ancak polis, delilleri tek tek ortaya koyunca zanlılar durumu kabul etmek zorunda kaldı.

15 yaşındaki K.B. de korsan gösteriye katılmadığını söyledi. Ancak polis, kız çocuğunu teşhis etmek için farklı bir yöntem belirleyerek babasını emniyete çağırdı. Görüntüyü babaya izleten polis, bu kız çocuğunun kim olduğunu sorunca baba kendi kızı K.B. olduğunu söyledi. Polis, zanlıları tek tek sorguladıktan sonra adliyeye sevk etti. Zanlılardan Erdal A., Gökhan Y., Mehmet Sait G., Ali O., Harun A., Serdar T. tutuklandı. Kız çocuğu K.B. ise ev hapsi cezası alırken, Hasan C. adli kontrol şartıyla diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:35
  1. adana
  2. korsan gösteri
  3. PKK
  4. Aydın
  5. HASAN
  6. Nevruz
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