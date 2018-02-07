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Adana'da durdurulan araçta Kuytul'a ait belgeler yakalandı

Şüphe üzerine polis tarafından durdurulan otomobilde, yöneticileri gözaltına alınan ve yönetimine kayyım atanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ait dokümanlar yakalandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:34
Adana'da durdurulan araçta Kuytul'a ait belgeler yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdu. Polisler yaptıkları aramada, otomobilin bagajında Furkan Vakfı'na ait, laptop, cep telefonu, bilgisayar kasası, 1000 dergi, 850 dergi eki, 18 el kitabı, 30 afiş, 38 CD ele geçirdi. Ekipler yaptığı araştırmada malzemelerin vakıf binalarından kaçırıldığını tespit etti. Otomobil sürücüsü Cemal K. gözaltına alındı. CD ve bilgisiyarlar incelenmeye alındı.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik Adana merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kurucu başkan Alpaslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' aralarında bulunduğu, 28 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Bu arada Adana Valiliği, vakfın yönetimine kayyum atamıştı.

 

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:34
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