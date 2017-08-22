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Adana'da dolmuş ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Adana’nın Kozan ilçesinde dolmuş ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

22 Ağustos 2017 Salı 17:24
Adana'da dolmuş ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi üzeri 3 nolu sağlık ocağı civarında meydana geldi. Mustafa A.’nın kullandığı 01 Y 9712 plakalı dolmuş minibüsü ile Cengiz Uyan’ın (37) kullandığı 01 RA 941 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü başından aldığı darbe ile ağır yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uyan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Cengiz Uyan’ın bir dönercide paketçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 17:24
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