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Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ’a üye oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 14:45

 İl Jandarma Komutanlığınca, Adana genelinde terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen ve referandum öncesi ülke genelindeki huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik eylem hazırlığı içinde oldukları belirlenen N.S, A.T, S.S. ve H.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şahısların evlerinde yapılan aramada ise çeşitli markalarda silah, kesici alet, örgüt üyeleri ile iletişimde kullandıkları değerlendirilen cep telefonları, bilgisayarlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 
EtiketlerADANADEAŞOPERASYON
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