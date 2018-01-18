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Adana'da darp edilen engelli genç Vodafone Park'ta

Adana'da bindiği minibüste 4 kişinin saldırısına uğrayan engelli genç, Beşiktaş'ın misafiri olarak Vodafone Park stadını gezdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:16
Adana'da darp edilen engelli genç Vodafone Park'ta

Mutluluğu gözlerinden okunan engelli gencin, önümüzdeki hafta Beşiktaş Spor Kulübü başkanı Fikret Orman’ın davetiyle Beşiktaş-Kasımpaşa maçını statta izleyeceği öğrenildi.

Adana'da bindiği bir minibüste 4 üniversite öğrenci tarafından feci şekilde darp edilen 20 yaşındaki işitme engelli Agit Acun, yaşadığı tramvayı atlatması için yakınları tarafından İstanbul’a getirildi.

İstanbul’da yakınlarıyla gezen engelli genç, bir kebapçıda ünlü sanatçı Haluk Levent ile bir araya geldi. Sohbet sırasında saldırıya uğrayan gencin koyu Beşiktaş taraftarı olduğunu öğrenen Levent, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman’a ulaşarak durumu iletti.

Bunun üzerine Orman, Agit Acun'u ve akrabalarını gezmek üzere Beşiktaş Vodafone Park'a davet etti. Başkan Orman, ayrıca önümüzdeki hafta oynanacak olan Kasımpaşa-Beşiktaş maçına davet ettiği engelli gence imzalı forma sözü verdi.

İşitme engelli Agit Acun Vodafone Park'da

Davet üzerine Beşiktaş stadına gelen Agit Acun, abisi İsmail Acun ve kuzeni Abdurrahim Demir birlikte stadı gezdi. Mutluluğu gözlerinden okunan Agit Acun, daha sonra stadın dışındaki Kartal heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Agit Acun’un hayalinin Beşiktaş stadını gezmek olduğunu aktaran kuzeni Abdurrahim Demir, “Haftaya inşallah Beşiktaş maçına gelecek” dedi

Kardeşinin söylediklerini tercüme eden İsmail Acun “Stadı çok beğendi. Gerçekten koyu Beşiktaşlı. Çok mutlu oldu. Beşiktaş Çarşı grubuna da, Kasımpaşa maçı içinde herkese teşekkür ediyor” dedi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:16
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