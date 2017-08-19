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Adana’da çiftlik ve bağ evlerine uyuşturucu operasyonu

Adana’nın Saimbeyli ve İmamoğlu ilçelerinde jandarma tarafından insansız hava aracıyla tespit edilen noktalara yapılan operasyonda 300 gram kubar esrar ve 795 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olaya adı karışan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:29
Adana’da çiftlik ve bağ evlerine uyuşturucu operasyonu

Adana İl Jandarma Komutanlığı, Saimbeyli ve İmamoğlu ilçesinde yasa dışı Hint keneviri ekildiği ihbarı aldı. İhbar üzerine operasyon başlatan jandarma, Saimbeyli’de ormanlık alan içerisindeki bağ evini ve İmamoğlu’daki çiftlik evini insansız hava aracıyla takibe aldı. Teknik takip sonucunda ihbarın doğru olduğu tespit edildi.

Narkotik köpeği Mars’ın da katılımıyla yapılan operasyonda 300 gram kubar esrar, 795 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.Ç, H.Y ve G.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:29
  1. Adana
  2. Narkotik
  3. İmamoğlu
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