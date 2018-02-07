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Adana'da çalınan otomobilinin bulunduğuna sevinemedi

Kaportacıya onarılması için bıraktığı otomobili çalındıktan sonra polis tarafından bulunan kişi, teslim almaya gittiği aracından çoğu parçalarının çalındığını fark edince otomobilini bulunduğuna sevinemedi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:11
Adana'da çalınan otomobilinin bulunduğuna sevinemedi

Kentte kuaförlük yapan 23 yaşındaki Asım Taşçı, trafik kazasında hasar gören aracını onarması için kaportacı Cengiz S. (42) ile 10 bin lira karşılığında  anlaşınca aracını çekiciyle merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki  tamirhaneye götürdü.

Taşçı, bir süre sonra tamirhanenin önünde park halinde olan aracının  çalındığını öğrenip durumu polise bildirdi. Taşçı, ihbarında, kaportacıda çalışan  Mükremin Ö'nün kendisine aracının parçalarını söküp satmayı teklif ettiğini ancak  kabul etmeyince "aracını götürmesini aksi halde aracının başına bir şey  gelebileceğini söylediğini" öne sürdü.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği  ekipleri, Mükremin Ö'yü gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada aracın Mükremin Y'nin bağlantılı olduğu Ali Y.  tarafından Osmaniye'ye götürüldüğü tespit edildi.

Şüpheli Ali Y. de gözaltına alınırken, bulunan araç ise çekiciyle  Adana Emniyet Müdürlüğü otoparkına getirildi.

- "Baba, aküyü de çalmışlar"

Aracını teslim almak için babası Aydın Taşçı ile Emniyet Müdürlüğüne  gelen Asım Taşçı, araçta inceleme yapınca çoğu işe yarayan parçalarının sökülüp  alındığını fark etti.

Bu esnada babası Aydın Taşçı'ya da "Baba, aküyü de çalmışlar" diye tepki vermesi kameralara yansıyan Asım Taşçı, yaptığı açıklamada, aracını banka  kredisiyle aldığını belirtti.

Kredi borcu bitmeden kaza yaptığını anlatan Taşçı, "Kredi borcum  bitmeden başıma bunlar geldi. Aracın işe yarayan bütün parçalarını sökmüşler.  Beni zarara uğratanlardan şikayetçiyim." dedi.

Şüpheliler Mükremin Ö. ile Ali Y. ise emniyetteki işlemlerin ardından  savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:11
  1. Adana

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