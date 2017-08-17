Adana'da 'Burada ezan okunmayacak' deyip saldırdılar

Adana'da inşaatı devam eden camide ezan okuyan bir kişi ile camiye namaz kılmaya gelen bir vatandaş, yan apartmandaki baba-oğul tarafından "burada ezan okumayın" denilerek darp edildiklerini ileri sürdü.

Adana'da inşaatı devam eden camide ezan okuyan bir kişi ile camiye namaz kılmaya gelen bir vatandaş, yan apartmanda oturan baba-oğul tarafından "Burada ezan okumayın" denilerek darp edildiklerini ileri sürdü. Ezanı güzel okumadığı için tartıştıkları yönünde ifade veren baba-oğul, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Ali Hiradağı, kendi adına yaptırdığı camiye ezan okuması için birini görevlendirdi. 13 Ağustos günü izne çıkan cami görevlisi, cemaatten Ali İhsan Çiçek'ten (62) o gün ezanı okumasını istedi. Yatsı ezanını okuyan Çiçek, cemaate namaz kıldırdıktan sonra, caminin hemen yanı başında bulunan apartmandan baba Abdulkadir D. ile oğlu Ahmet D. gelerek ezan sesinden rahatsız olduklarını söyleyerek okumamalarını istedi. Bu nedenle çıkan tartışmada ezan okuyan Çiçek ile kavgayı önlemeye çalışan Süleyman Özdemir darp edildi. Cemaat üyelerinin de araya girmesiyle kavga sona erdirildi. Bu arada darp edilen Çiçek ve Özdemir, baba oğul hakkında şikayetçi oldu. Darp raporu alan Çiçek ve Özdemir'in şikayetçi olması üzerine baba-oğul, polis merkezine götürüldü. Saldırgan baba-oğul burada verdikleri ifadelerinde, "Bizim ezana karşı olmamız düşünülemez. Böyle bir şey yok. Biz Çiçek'in ezanı güzel okumasını istedik tartışma o yüzden çıktı" dedikleri öğrenildi. Baba ve oğul ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



"Burada ezan okunmayacak"

Darp edilen Çiçek, baba ve oğlunun, yatsı namazından sonra camiye girerek, "Burada ezan okunmayacak, biz bu sesten rahatsız oluyoruz. Çok yüksek ses var. Bundan sonra ezan okumayacaksınız' diye bize bağırdı. Biz de 'ezan her zaman okunacak, son nefesimize kadar ezanı okuyacağız' deyince kavga çıktı. Bizi darp ettiler. Biz bu komşulardan şikayetçiyiz" dedi.

Diğer dayak yiyen Özdemir ise baba ve oğlun camiye gelerek ezan sesinden rahatsız olduklarını bir daha okumamasını istediklerini, Çiçek de karşı çıkınca ona saldırdıklarını, kendisinin de araya girmeye çalıştığını belirterek, "Ben araya girince beni de darp ettiler. İşte halimi görüyorsunuz gözüm mosmor. Ancak burada ezan her zaman okunacak" diye konuştu.