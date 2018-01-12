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Adana’da bu sabah… Küfürler havada uçuştu! Duyan utandı… Onlar çocuklarıyla…

Adana ve Mersin'de Cono aşiretine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30'dan fazlası kadın yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.

12 Ocak 2018 Cuma 09:40
Adana’da bu sabah… Küfürler havada uçuştu! Duyan utandı… Onlar çocuklarıyla…

Adana ve Mersin'de aşk vaadiyle dolandırıcılık, yağma, gasp, hırsızlık yaptıkları ve uyuşturucu sattıkları iddia edilen Cono aşiretine yönelik bin polis ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30'dan fazlası kadın yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son zamanlarda özellikle "aşk vaadiyle" dolandırıcılık olaylarının artması ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine asayiş şube müdürlüğüne bu olayların bitirilmesi ve zanlıların yakalanması için talimat verdi. Asayiş şube müdürlüğü talimat üzerine Adana'da "Cono" aşireti olarak bilinen aileler mercek altına alındı. Polis savcılıktan alınan izinle aşiret mensuplarını teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan teknik takip sonucunda Adana, Ceyhan, Mersin ve Tarsus ilçelerinde 5 mahallede yaşayan "Cono" aşireti mensuplarının "Hırsızlık, yağma, gasp, aşk vaadiyle dolandırıcılık ve uyuşturucu satmak" suçlarına karıştıkları belirlendi. Polis 3 ay yapılan takip sonucunda bugün şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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