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Adana’da bomba imha ekibi öyle bir tepki aldı ki… Şok oldular!

Çukurova ilçesinde, aldıkları şüpheli paket ihbarı  üzerine olay yerine giden polis ekipleriyle bir esnaf arasında tartışma çıktı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 07:29
Adana’da bomba imha ekibi öyle bir tepki aldı ki… Şok oldular!

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78074 sokak içinde şüpheli paket gören vatandaşlar,  durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada, paketin bulunduğu yerin karşısında iş yeri olduğunu iddia  eden bir esnaf, olay yerine geldi.

Bomba imha ekiplerine tepki gösteren esnaf, paketi bulunduğu yerden  kaldırmak istedi.

Ekiplerle esnaf arasında yaşanan kısa süreli tartışmada, söz konusu  kişi, "patlayacaksa ben patlayayım.", "burayı patlatırsanız esnaf kalmaz burada,  onda bişey yok, ben gideyim üzerine yatayım." diyerek polislere tepki gösterdi.

Ekipler, bu kişiyi olay yerinden uzaklaştırarak çalışmalarına devam  etti.

Cihazla yapılan inceleme sonunda açılan paketten iç içe geçirilmiş çok  sayıda poşet çıktı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 07:29
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