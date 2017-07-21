Adana’da barda silahlı kavga! 1 ölü, 5 yaralı

Olay, Seyhan ilçesi Mithapaşa Mahallesi Mücahitler Caddesi’nde bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barda müşteri olan, Muhammet Çil (43), Elif Çil (24), Ahmet Çil (26) ve bar çalışanları Mehmet Özpolat (35), Hakan Güngör (20), Ahmet Barut (20) ile henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ahmet Çil ile Muhammet Çil bar çalışanlarına sopa ve bıçakla saldırmaya başladı. Saldırı sırasında Mehmet Özpolat, Hakan Güngör ve Ahmet Barut hafif şekilde yaralandı.

Yaralılardan Ahmet Barut iş yerinde bulundurduğu av tüfeğini alarak Ahmet Çil, Muhammet Çil ve Elif Çil’in üzerine doğru yürüdü. Panikle kendilerini bardan dışarı atmalarına rağmen Ahmet Barut av tüfeğiyle 7 el ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, Ahmet ve Muhammet Çil’in bacaklarına isabet ederken, Elif Çil göğsünden ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.



Yaralılardan Elif Çil kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Elif Çil’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde erkek arkadaşı yerde av tüfeğiyle bacağından vurulmuş halde yattığı sırada, bir kadın sinir krizi geçirirken, polisler genç kadını sakinleştirmekte zorlandı.



Öte yandan, av tüfeğini kullanan cinayet zanlısı Ahmet Barut hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.