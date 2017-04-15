Adana'da banka soygunu girişimi

Adana'da bir kişi girdiği banka şubesinin kasasını açamayınca para alamadan kaçtı.

Adana'da banka soygunu girişimi
Eklenme: 15 Nisan 2017, 08:57

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, özel bir banka şubesinin kapısını tornavidayla açarak içeri girdi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Banka kasasını açamayan şüpheli, odaları dolaşarak para aradı. Alarmın çalması üzerine şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Alarm ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüsünden eşkalini belirledikleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bankadan herhangi bir şeyin çalınmadığı öğrenildi.

 
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