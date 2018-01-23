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Adana'da araçlar suya gömüldü

Adana'da Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda köprü altında bir metreyi aşan su birikintisi nedeniyle 5 araç mahsur kaldı.

23 Ocak 2018 Salı 10:09
Adana'da araçlar suya gömüldü

Adana'da etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte dünden itibaren süren yağış nedeniyle bazı yollar ve köprü altlarında su birikintileri oluştu.

Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda köprü altında bir metreyi aşan su birikintisi nedeniyle 5 araç mahsur kaldı 

Araçlarından kendi imkanlarıyla çıkanlar durumu polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, minibüste mahsur kalan bir kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Araçlar, suyun çekilmesiyle kurtarılacak. 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:09
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