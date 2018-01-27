Adana'da apartman dairesi küle döndü

Yangın, Çukurova İlçesi Güzelyalı mahallesi 81188 sokakta bulunan 15 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak oturan 49 yaşındaki Ferize Nergis, uyuduğu sırada alev alan klima parçalarının üzerine düşmesi sonucunda uyandı. Nergis, yangını söndürmeye çalıştı, ancak söndüremeyeceğini anlayınca kendini dışarı atarak canını son anda kurtardı. Durumu gören apartman sakinleri itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokak başlarına park edilen araçlar yüzünden sokağa zorla girdi. İtfaiye erleri sokağa girdikten sonra, hemen yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye erlerinin ilk yaptığı incelemede yangının klimanın elektrik kontağından kısa devre yaparak çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, apartman sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında yanan dairenin penceresinde içeriyi merakla izledi. Polis daha sonra apartman sakinlerini uzaklaştırdı.