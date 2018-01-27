Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adana'da apartman dairesi küle döndü

Adana’da klimanın elektrik devrelerinin kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangında bir apartman dairesi küle döndü.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:15
Adana'da apartman dairesi küle döndü

Yangın, Çukurova İlçesi Güzelyalı mahallesi 81188 sokakta bulunan 15 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak oturan 49 yaşındaki Ferize Nergis, uyuduğu sırada alev alan klima parçalarının üzerine düşmesi sonucunda uyandı. Nergis, yangını söndürmeye çalıştı, ancak söndüremeyeceğini anlayınca kendini dışarı atarak canını son anda kurtardı. Durumu gören apartman sakinleri itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokak başlarına park edilen araçlar yüzünden sokağa zorla girdi. İtfaiye erleri sokağa girdikten sonra, hemen yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye erlerinin ilk yaptığı incelemede yangının klimanın elektrik kontağından kısa devre yaparak çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, apartman sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında yanan dairenin penceresinde içeriyi merakla izledi. Polis daha sonra apartman sakinlerini uzaklaştırdı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:15
  1. Adana
  2. Yangın
  3. daire
  4. apartman
  5. elektrik
  6. Çukurova
  7. 3.SAYFA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika DEAŞ'ı vurayım derken 'asker' vurdu!
    1. Amerika DEAŞ'ı vurayım derken 'asker'..
    2. Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanılığı..
    3. Tokat’ta cep telefonuna gelen linke..
    4. Ortodoks kilisesinden, Mehmetçiğe Türk..
    5. Papua Yeni Gine'de 6.3 büyüklüğünde..
    6. 'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü..
    7. Reza Zarrab'ın yeni adresi ortaya çıktı
    8. Rıza Sarraf’ın yeni adresi ortaya çıktı
    9. Ankara'da eylem planlayan DHKP-C'nin..
    10. Uyuşturucu satıcısı çeyiz sandığından..
    11. TSK'dan son dakika Afrin açıklaması!..
    12. Ne yaptıysa başaramadı, bir türlü..
    13. MİT sahaya indi! Av başladı
    14. Konyaspor'dan Stefano Napoleoni atağı
    15. Almanya'da terör örgütü yandaşlarına..
    16. Cenk Tosun'a Fenerbahçe'yi sordu!..
    17. Benzinde 6 liralık rekor!
    18. NASA, Jüpiter’in yeni fotoğraflarını..
    19. Talel'in gözaltındaki ilk fotoğrafı!
    20. Mistura duyurdu: Tüm adımlar..
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
    170 ödülü olan komando geri döndü
    170 ödülü olan komando geri döndü