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Adana'da adliye önünde dehşet saçtı!

Adana'da 43 yaşındaki Mahmut Kara, annesinin Suudi Arabistan'da rehin tutulduğunu ileri sürüp, Adana Adliyesi önünde park ettiği kamyonetini benzin dökerek yaktı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:10
Adana'da adliye önünde dehşet saçtı!

Olay, saat 13.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'ndeki Adana Adliyesi önünde meydana geldi. Mahmut Kara, 01 CPN 45 plakalı kamyonetiyle adliye önüne gelip  park etti. Ardından da üzerine benzin döküp şaşkın bakışların arasında ateşe verdi. Kısa sürede kamyonet alevler içinde kalırken Mahmut Kara da annesinin 22 yıldır Suudi Arabistan'da tanımadığı bir kişi tarafından rehin tutulduğunu bugüne kadar yaptığı tüm girişimlere rağmen sonuç alamadığını ileri sürdü. 

'Sayın Cumhurbaşkanım, annemiz Fahriye Kara, kaybolmuştur. Yardımlarınızı bekliyoruz' yazan pankartı boynuna asıp, eline bıçak alıp vücudunu kesen Mahmut Kara'ya polisler müdahale etti. Polislerin elindeki bıçağı alması üzerine Kara, yol üstündeki döner tezgahından döner bıçağını alıp, tehditler savurdu.

Bu sırada kamyonet de adliye önlem alan TOMA aracı ile su sıkılarak söndürüldü.

Polislerin ikna ettiği Kara, ifadesi için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kullanılmaz hale gelen araç da çekildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:10
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