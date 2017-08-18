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Adana'da ABD'ye ait düşen İHA bomba yüklü çıktı!

Adana'da dün kırsal alana düşen insansız hava aracının bomba yüklü olduğu belirlendi.

18 Ağustos 2017 Cuma 23:06
Adana'da ABD'ye ait düşen İHA bomba yüklü çıktı!

Adana'nın Ceyhan İlçesi'ne bağlı Çokçapınar Mahallesi yakınlarında dün gece kırsal alana düşen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracının (İHA) bomba yüklü olduğu, ancak düşme sırasında bombaların patlamadığı açıklandı.

PANİĞE NEDEN OLDU

Dün, İncirlik Üssü'nden kalkan ve saat 22.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün babası Ali Sözlü'ye ait araziye düşen hava aracı, paniğe neden oldu. Çevrede oturanların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangını söndürdü.

BOMBALAR PATLAMADI

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait İHA olduğu belirtilen hava aracının üzerinde bomba yüklü olduğu ancak düşme sırasında bu bombaların patlamadığı açıklandı. ABD'li yetkililer tarafından dün gece keşif yapılan alanda enkaz kaldırma çalışmalarının da devam ettiği, İHA üzerindeki mühimmatın kontrol altında olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 23:06
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