Adana’da 14 yılda 273 kişi boğularak hayatını kaybetti

Tüm Türkiye’de havaların ısınmasıyla birlikte her gün boğulma haberleri gelmeye başladı. Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmaya başladığı şu günlerde Seyhan Baraj Gölü, Seyhan Nehri ve DSİ’ye ait sulama kanallarına giren çocuk ve yetişkinlerin art arda boğulma haberleri geliyor. Adana’da 24 saat içinde 2 Türk, 1 Iraklı çocuk ve 1 Suriyeli boğularak hayatını kaybetti. Seyhan Nehri’nde aynı yerde önce 15 yaşındaki Irak Türkmeni Enver Kaplan boğuldu. 24 saat geçmeden ise aynı yerde bu kez serinlemek için nehre giren Emrettin (45) ile kardeşi Nihat Okur (42) boğuldu. Aynı gün Hadırlı Mahallesi civarında da Suriye uyruklu bir kişi boğuldu. Bir günde sıcaklar nedeniyle 4 kişi boğulurken, bu yıl Adana’da boğulan sayısı 6’ya yükseldi.

Her yıl ortalama 30 kişinin boğulduğu Adana’da 2016 yılında da 32 kişi hayatını kaybetti. DSİ’nin geçen yıl hazırladığı rapora göre 2003-2016 yılları arasında 49 ilde toplam 922 kişi boğulmuş en çok boğulma olayanın olduğu il de 235 vaka ile Adana olmuştu. Rapordan sonra yaşanan 38 boğulma vakasıyla birlikte Adana’da son 14 yılda 273 kişi boğularak hayatını kaybetti.

DSİ yetkilileri özellikle Haziran ayından sonra başlayan boğulmaların önüne geçmek için bir dizi önlem aldı. DSİ yerleşim yeri içerisinde bulunan kısımların da can güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak önce korkuluk, tel çit ve ikaz levhaları gibi koruyucu yapılar projelendirilerek inşa edildi. İşletme aşamasında ise bakım ve onarımlar gerçekleştirdi. Kanal içerisine sağdan sola çekilen zincirler vasıtasıyla boğulma tehlikesi atlatan şahısların zincire tutunup hayatta kalması amaçlanıyor.