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Adana'da 12 'gaygubet evi' deşifre edildi

Adana'da polis ekiplerinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli faaliyetlerine yönelik çalışmaları kapsamında kısa sürede kent genelindeki 12 "gaygubet evi" deşifre edildi.

14 Ocak 2018 Pazar 14:26
Adana'da 12 'gaygubet evi' deşifre edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin FETÖ/PDY'nin gizli yürüttüğü faaliyetlere ilişkin  çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda örgütün gizlenmek için yaptığı çalışmaları tek tek tespit  eden ekipler, örgüt üyelerinin "gaygubet evi" adı verilen ve gizlenmek için  kullandıkları yerleri ortaya çıkartıyor.

Örgüt üyelerinin evleri sahte kimlik kullanarak tuttuğunu belirleyen  ekipler, çevreyi ve eve gelenleri rahatlıkla görebilen yerlerin "gaygubet evi"  olarak tercih edildiğini, ayrıca yeni yerleşim alanlarındaki evlerin bu amaçla  tutulduğunu tespit etti.

Terör örgütünün "mahrem imamlar" ve "önemli" görevdeki kişileri bu  evlerde sakladığını belirleyen ekipler, farklı tarihlerde merkez Seyhan, Yüreğir  ve Sarıçam ilçelerindeki 12 "gaygubet evine" operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında mahkemeye sevk edilen 23 zanlıdan 22'si  tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖKSÜZ'ÜN KATILDIĞI TOPLANTIDA YER ALMIŞ

Yüreğir ilçesinde 31 Aralık'ta iki eve operasyon düzenleyen ekipler,  M.A. ve eşi Z.V.A. ile akrabaları N.B'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen ve tutuklanan 3 şüpheliden N.B'nin, terör  örgütünün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de yer aldığı, Mart  2016'da kentteki bir otelde düzenlenen örgüt toplantılarına katıldığı belirlendi.

Ayrıca operasyon sırasında N.B'nin tuvalete attığı telefondaki hattın  yabancı bir kişi adına kayıtlı olduğu, rehberinde 10 kişinin isminin bulunduğu  tespit edildi.

TAKİPTEN KURTULMAK İÇİN ÖNLEM ALDI

Ekipler, 7 Eylül 2016’da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock  kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve Mart 2017’de tutuksuz yargılanmak üzere  serbest bırakılan M.Y’nin (54) emniyetin mahrem imamı olduğunu belirledi.

Bir süre teknik ve fiziki takibi yapılan M.Y'nin kendi evi yerine  örgüt tarafından belirlenen "gaybubet evinde" kaldığını tespit eden ekipler,  zanlının dışarıyı gözlemlemek amacıyla perdeyi bir miktar açık bıraktığını,  aracını sürekli aynı yere park ettiğini ve market alışverişine aynı saatte  gittiğini saptadı.

"Sinan" kod adıyla polis amiri ile müdürleri için sohbet organize  edip, örgütün kriptolu mesajlarını ilettiği ve terfileri ayarladığı öne sürülen  M.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda ise zanlının kendisini takip ettiğini  düşündüğü polis araç plakalarını yazdığı peçete bulundu. Aynı evde aynaya yazılı  olarak bulunan şiirin içerik çözümü ise polis tarafından yapılıyor. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ÇATIDA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, meslekten ihraç edilen üç eski komiser C.G, Z.T ve  R.Y'nin merkez Sarıçam ilçesindeki örgüte ait gizli evlerde kaldığını belirledi. Zanlıların bulunduğu eve operasyon düzenleyen ekipler, üç zanlıdan  ikisini kaçmak istedikleri sırada evin çatı kısmında yakaladı.

Evde yapılan aramalarda bir sehpa üzerinde, zanlıların kendilerini  takip ettiklerinden şüphelendikleri araçların plakalarını yazdıkları peçete  bulundu.

Şüphelilerin bu plakalarını internet üzerinden yaptıkları telefon  görüşmesiyle yakınlarına ileterek araçlar hakkında bilgi almaya çalıştıkları  tespit edildi.

Emniyet yetkilileri, "gaybubet evlerinin" FETÖ terör örgütünün hücre  tipi yapılanmasının bir parçası olduğunu ve evler arasındaki iletişimin çoğu  zaman ulak kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Terör örgütünün, "gaybubet evleri" arasındaki iletişimi sınırlı  tutarak polisin, örgüt evlerinin birinin tespit edilmesi halinde diğerlerinin  belirlenmesini  engellemeye çalıştıkları kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 14:26
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