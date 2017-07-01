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Adana yanıyor! Vatandaş perişan...

Adana’da bugün ölçülen 43 dereceyle 39 yılın en sıcak günü yaşanıyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:03
Adana yanıyor! Vatandaş perişan...

Türkiye’yi Cuma gününden bu yana etkisi altına alan Kuzey Afrika sıcak hava dalgası Adana’da 39 yılın sıcaklık rekorunun kırılmasına neden oldu. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün 1928 yılından 2016 yılına kadar Temmuz ayında ölçülmüş en yüksek sıcaklık verilerine göre 89 yılın en sıcağı 44 derece ile 1978 yılı oldu. 89 yılda Temmuz ayında sıcaklığın 40 dereciyi bulduğu yıllar ise şöyle:

"1932: 40.3, 1934: 40.9, 1958B: 41.5, 1968: 40, 1978: 44, 1988: 41.5, 1997: 40, 2007: 42.1, 2010: 40."

Bugün ise hava sıcaklığı 43 dereceye kadar çıkarak 89 yılda 1978 yılının ardından en sıcak ikinci yıl oldu.

Yetkililer Adana’nın temmuz ayı ortalama sıcaklığının 35-36 derece olduğunu, bu yıl bu ortalamanın 0.5 ya da 1 derece üzerinde olmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü yetkilileri internet sitesinden aşırı sıcak ve nemden dolayı vatandaşların 11.00 ile 16..00 saatleri arasında gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını, sokağa çıkmaları durumunda ise mutlaka şapka ya da şemsiye kullanmaları, gölge yerlerden yürümeleri, kıyafet seçiminde açık renkli kıyafetleri tercih etmeleri, bol bol su ve sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:03
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