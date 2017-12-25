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Adana ve Ankara'ya şehit ateşi düştü! Acı haberi böyle aldılar

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in (25) memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine acı haber ulaştı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:33
Adana ve Ankara'ya şehit ateşi düştü! Acı haberi böyle aldılar

3 yıllık asker olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in şehit olduğu haberi, babası Adnan Çil'e böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nefroloji Servisi'nde doktor kontrolünde verildi. Ceyhan ilçesine bağlı Camızağılı Mahallesi'ndeki evinde bulunan anne Gülendam Çil'e ise acı haberi askeri yetkililer verdi. 

Evli ve 1 çocuk babası olan Seyfettin Orkun Çil'in eşi Yeşim Çil'in Kozan ilçesinde sağlıkçı olarak görev yaptığı belirtildi. Şehidin baba ocağına taziye çadırı kurulurken, evin bulunduğu sokağın girişine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yarın yapılacak törenin ardından Adana'da toprağa verilmesi bekleniyor. 

ANKARA'YA DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kazara el bombası patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun (23) Ankara'daki baba evine ateş düştü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Gediktepe Üs Bölgesinde kazara el bombası patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Muratoğlu'nun acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Şener (46) anne Nurten (42) ve kardeşleri Deniz (20) ile Hatice (16) Muratoğlu gözyaşlarına boğuldu. Şehit Muratoğlu'nun evinin bulunduğu Kamil Kadın Apartmanı ve cadde Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Ankara Büyükşehir Belediye ve Altındağ Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu. Muratoğlu'nun cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda şehitliğe defnedileceği belirtildi.milliyet

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 17:33
  1. Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil
  2. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nefroloji Servisi
  3. Seyfettin Orkun Çil
  4. Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu
  5. Hakkari
  6. Adana
  7. ankara
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