Adana Valiliği'nden flaş Furkan Vakfı açıklaması

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Anayasa'nın 33. ve Türk Medeni Kanunu'nun 115. maddesi gereğince ‘Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile geçici olarak faaliyetten men edildi.